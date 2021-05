Vacinação segue nesta quinta-feira em Americana, sem drive-thru da Avenida Cillos

A vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) em Americana segue nesta quinta-feira (6) sem o drive-thru da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Cillos.

Drive thru do Portal segue aberto; morador pode agendar vacina em UBS se preferir – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

Nesta quarta-feira (5), na unidade, os profissionais de saúde receberam a primeira dose e os profissionais de educação tomaram a segunda. Ambas as categorias devem agora agendar a imunização no site da Secretaria de Saúde.



O drive-thru do portal de entrada da cidade, na Avenida Antônio Pinto Duarte, continua vacinando idosos entre 60 e 62 anos, que também podem fazer o agendamento pelo site se preferirem, informa a prefeitura.

Está aberto, também, o agendamento para idosos com 68 anos ou mais para a segunda dose. O agendamento é feito pelo site da Secretaria de Saúde de Americana, onde a pessoa pode escolher o horário, que vai das 8h às 16h30, em qualquer UBS dentro das opções disponíveis.

Americana aplicou nesta quarta, 3.362 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 2.278 da primeira dose e 1.084 da segunda. A primeira dose foi aplicada em 2.259 de idosos com 60 anos ou mais, sete profissionais de saúde e 12 idosos acamados.

Receberam a segunda dose cinco idosos acamados, dois idosos residentes e três profissionais de saúde de casas de longa permanência, outros 102 profissionais de saúde e 972 trabalhadores da educação.

O número total de doses aplicadas, agora, em Americana, está em 70.194, com 44.215 da primeira dose e 25.979 da segunda etapa.