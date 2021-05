Americana e Santa Bárbara têm movimento tranquilo em vacinação de 60 a 62 anos

As prefeituras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste começaram a vacinar a população com idade entre 60 e 62 anos contra o novo coronavírus (Covid-19) nesta quarta-feira (5).

O LIBERAL esteve em alguns pontos de vacinação em ambos os municípios no início da tarde e o movimento estava tranquilo.

Vacinação de idosos de 60 a 62 anos em Americana

Vacinação de idosos de 60 a 62 anos em Americana

Vacinação de idosos de 60 a 62 anos em Americana

Vacinação de idosos de 60 a 62 anos em Americana

Vacinação de idosos de 60 a 62 anos em Americana

Vacinação de idosos de 60 a 62 anos em Americana

Vacinação de idosos de 60 a 62 anos em Americana

Vacinação de idosos de 60 a 62 anos em Americana

Vacinação de idosos de 60 a 62 anos em Americana

Em Americana, a vacina da AstraZeneca foi disponibilizada no drive-thru do portal de entrada, na Avenida Antônio Pinto Duarte, das 8h30 às 16 horas, em dois pontos, ambos no sentido Centro-Anhanguera.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Segundo uma das funcionárias que aplicavam a vacina no local, cerca de 500 pessoas haviam sido vacinadas até por volta de 13 horas.

O início da fila para os veículos era o final da Avenida da Saudade, mas conforme o fluxo diminuiu, o ponto foi alterado para o conjunto de semáforos da Avenida da Saúde e, posteriormente, para o cruzamento da Rua São Vito com a Avenida Antônio Pinto Duarte.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O analista contábil Marcos Antonio Sia, de 59 anos, foi levar a esposa e uma amiga dela, ambas com 62 anos, para receberem a primeira dose.

“Está organizado, a gente percebe que uma fila anda mais que a outra, mas é porque tem que dar a volta ali na frente. Por enquanto está fluindo bem”, afirmou.

Também nesta quarta, o drive-trhu da UBS Cillos será retomado para segunda dose dos profissionais de educação.

Em Santa Bárbara d’Oeste, a vacinação para esse público, entre os 60 e os 62 anos, em sendo feita por demanda espontânea, sem a necessidade de cadastramento.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

O idoso pode procurar por uma das escolas que servem como ponto de vacinação no município, das 8 às 17 horas: a Emefei “Profª Antônia Dagmar Rosolen”, na Vila Sartori; o CIEP “Dom Eduardo Koaik”, no Planalto do Sol II, e agora também no CAIC “Irmã Dulce”, na Rua Artur Gonçalves da Silva, 240, no Santa Rita.

Para receber a primeira dose da vacina, o idoso deve ter em mãos o CPF e comprovante de endereço. Paralelo a isso, idosos com 63 anos ou mais também podem procurar pelas três escolas municipais para receber a primeira dose da vacina.

Filosofias do cotidiano no blog da Alessandra Olivato.

A prefeitura barbarense ressalta que a convocação para segunda dose prossegue com agendamento normalmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) selecionadas.