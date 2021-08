‘Últimos’ da fila, maiores de 18 anos relatam emoção e felicidade em imunização

Teve início em Americana, nesta terça-feira (10), a vacinação contra o coronavírus (Covid-19) para maiores de 18 anos. O LIBERAL acompanhou a o 1º dia de imunização deste público em dois pontos de vacinação e ouviu relatos de emoção e felicidade.

Apesar da queda de internações e de mortes com o avanço da campanha de imunização, a pandemia do coronavírus deixou e ainda deixa feridas.

Nicole de Lima Ribeiro: 1ª dose recebida e comemorada – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“Está sendo muito emocionante. Eu perdi meu pai por conta do coronavírus. Então, ter a sorte que ele não teve, de poder ser vacinada, é muito bacana”, disse a jovem Nicole de Lima Ribeiro, de 19 anos, que recebeu a primeira dose no Colégio Visão, no Centro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nicole acredita que a nova faixa etária deve ter grande adesão à campanha. “A grande maioria dos jovens vai se vacinar. Todos meus amigos ou já agendaram ou vão agendar para tomar a primeira dose”.

Ainda no Colégio Visão, o jovem Lucas Santarosa, 21, falou em alívio e felicidade. “Importante para voltar tudo ao normal, me sinto mais seguro. Minha família inteira já tomou, só faltava eu”, declarou.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Na fila, Tamires Trevizan, 19, revelou que estava nervosa com a aplicação do imunizante. “Estou tensa, mas feliz ao mesmo tempo. Da nossa idade está todo mundo esperando e não vê a hora da vacina”.

Tamires Trevizan relatou nervosismo e felicidade ao receber a 1ª dose – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Fabricio Ferreira, 25, que também foi imunizado, frisou a relevância de a última parte da população adulta começar a receber a primeira dose. “Momento importante, não só para os jovens, mas para toda a população, é realmente um marco na história da humanidade”.

No campus Maria Auxiliadora da Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), no Parque Novo Mundo, assim como Fabrício, o LIBERAL encontrou outro caso de pessoa mais velha do que a faixa etária liberada e que ainda não tinha conseguido receber o imunizante.

É o caso de Liliane Maestrelo, 26 anos. “Estou muito feliz, não via a hora de chegar a minha vez. É uma sensação de esperança, né”, destaca.

Filosofias do cotidiano no blog da Alessandra Olivato.

Também na Unisal, Jean Lucas Gonçalves, de 23 anos, citou a importância da vacinação. “Bastante feliz. Demorou, mas enfim, chegou. Agora é todo mundo tomar a vacina e colaborar. Só assim tudo vai voltar ao normal”, encerra.

Próximo grupo a ser inserido na campanha serão os adolescentes, na semana que vem – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

Até a noite de segunda-feira (9) foram aplicadas 221.899 doses em Americana. O município avança para imunizar com a primeira dose toda a população adulta: 84,52% já tomaram o imunizante, enquanto 33,99% da população já completou o esquema vacinal.

Segundo o calendário estadual, adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos passarão a receber a vacina a partir da semana que vem, em 18 de agosto.

A campanha de imunização contra o Covid-19 segue em Americana para os outros públicos já inseridos anteriormente dentre os prioritários. Para tomar a vacina é preciso realizar agendamento no site da prefeitura.