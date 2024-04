São Vicente investe R$ 10 milhões em loja mais tradicional, no bairro São Vito

Projeto da revitalização da loja do supermercado São Vicente no bairro São Vito, em Americana - Foto: Divulgação

A rede de supermercados São Vicente anunciou, nesta segunda-feira (29), que investiu R$ 10 milhões na loja mais tradicional do grupo, localizada no bairro São Vito, em Americana. A unidade será reinaugurada na manhã da próxima sexta-feira (3), com café da manhã para clientes, autoridades e convidados e ofertas especiais.

A loja do São Vito foi inaugurada em novembro de 2006, na Rua João Bernestein, um endereço considerado especial na história do grupo. “Nesta região, o São Vicente mostrou seu potencial de crescimento com o esforço e trabalho da família e seus colaboradores. Foram duas mudanças de endereço nesta mesma rua, sempre na busca por oferecer mais conforto, qualidade, variedade e preços justos para os clientes”, afirmou a rede, por meio da assessoria de imprensa.

O investimento na unidade contemplou uma mudança na fachada e a revitalização do prédio com nova pintura e padrão de cores da marca.

Com uma área de vendas de 2.650 metros quadrados, a loja passou por diversas mudanças: um novo layout e disposição de produtos para oferecer uma jornada de compra mais fluida, setores como açougue, frios e padaria foram totalmente repaginados com novo modelo e balcões para um melhor atendimento, além de uma adega completa, bebidas especiais, açougue em parceria com a Friboi e espaço com alimentos saudáveis com mix diversificado.

Sucesso nas novas unidades, a loja do São Vito conta também com o “Espaço Café”, um ambiente dedicado para os clientes consumirem no local produtos como salgados, lanches, doces, pratos prontos, bebidas geladas e diversos tipos de cafés.

Para os apreciadores da culinária japonesa, o “SV Oriental” traz sushis, sashimis, temakis, entre outras opções, feitas pelo sushiman da loja.

O estacionamento do subsolo tem um novo acesso pela Rua Olivindo Fonseca. Na busca por ainda mais comodidade, um elevador panorâmico dá acesso ao novo boulevard, que traz mais praticidade e conforto em um ambiente revitalizado com mais lojas comerciais.

Para oferecer ainda mais serviços, a academia Panobianco também está presente com uma grande estrutura para treinamentos e musculação. A rede gerou 50 novos empregos diretos e indiretos por conta da reinauguração.

Segundo a rede, a loja segue alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável do Grupo São Vicente, trabalhando com energia 100% renovável e deixando de emitir 70 toneladas de dióxido de carbono anualmente.