Transferências das casas da Rua Dom Pedro são adiadas pela segunda vez

Foi adiada pela segunda vez a assinatura do contrato de transferência de doação das casas que faziam parte da extinta Rede Ferroviária Federal SA, na Rua Dom Pedro II, em Americana, para nove famílias que residem nos imóveis.

O cancelamento do evento que aconteceria nesta quinta-feira, no gabinete do prefeito Chico Sardelli (PV), foi confirmado pela prefeitura na tarde de ontem. A administração municipal informou que o adiamento ocorreu por iniciativa da União e que aguarda nova agenda para marcar o evento de transferência.

A assinatura estava prevista para a última quinta, mas de acordo com a administração, o prefeito precisou remarcá-la por conta de um compromisso inadiável. Desta forma, ela ficou agendada para hoje, às 10 horas, sendo adiada.

Vereadores

Na sessão da última quinta, os vereadores aprovaram em segunda discussão, projeto de lei de autoria do Executivo, que autoriza a prefeitura a receber da União, por meio de doação com encargos, o bem imóvel localizado na Rua Dom Pedro 2º, entre os números 14 e 86.