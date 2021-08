Suplemento dos 146 anos de Americana traz histórias de seus habitantes

Para celebrar os 146 anos de Americana, o LIBERAL preparou um suplemento especial que foca, principalmente, nas histórias dos moradores da cidade. Apesar do aniversário do município ser comemorado nesta sexta-feira (27), o suplemento virá antecipadamente como encarte no jornal impresso desta quinta-feira (26), já que às sextas, a edição do periódico é online.

Suplemento especial será veiculado na edição impresso do LIBERAL desta quinta-feira – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A editora do suplemento, Valéria Barreira, explica que, para a edição dos 146 anos, a publicação focou nas histórias de pessoas. “Foram elas que contribuíram para a história e o desenvolvimento da cidade, seja ativamente ou vendo como cidadãos o progresso chegar e avançar”, comentou.

O suplemento comemorativo traz histórias de migrantes que vieram para a Americana no início dos anos 70, atraídos pela fama que a cidade mantinha na época, de oferta generosa de empregos. O suplemento também conta a história de moradores de pontos tradicionais da cidade e outros que vivem, há décadas, em avenidas movimentadas.

Os leitores vão poder, ainda, saber o que os moradores jovens da cidade esperam para o futuro de Americana. O LIBERAL ouviu, também, americanenses que carregam histórias de vida, que lutam por um ideal e fazem a diferença no que representam.

“Apesar da cidade ainda ser em sua essência econômica a princesa tecelã, nossa reportagem conversou e traz no suplemento histórias de jovens empreendedores e da era digital para os negócios, além de empresários da gastronomia e tecnologia, setores que podemos dizer que estão desenhando o novo perfil econômico de Americana”, destacou Valéria.

Para a produção do suplemento, o gerente comercial do Grupo Liberal, Alexandre Catto, disse que foi preciso contar com a parceria e a homenagem das principais marcas da cidade.

“A produção só é possível por conta da relação que o time comercial cria com o mercado e por nossas estratégias estarem totalmente alinhadas com a de nossos parceiros. Afinal, são mais de 50 empresas anunciando somente neste suplemento especial”, enalteceu.

A criação do suplemento de 64 páginas envolveu oito jornalistas e outros profissionais durante cerca de dois meses de trabalho. Para a produção das matérias, foram consultados fatos históricos e histórias de personagens tradicionais de Americana, que prometem emocionar os leitores.

