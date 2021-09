Senai de Americana tem vagas para cursos de qualificação

Entre os cursos oferecidos está o de eletricista instalador residencial - Foto: Divulgação.JPG

O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Americana abriu vagas para cursos gratuitos de Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional. As matrículas serão realizadas de forma presencial na secretaria da escola, com vagas limitadas e preenchidas por ordem de chegada.

Os cursos são oferecidos nas modalidades semipresencial e presencial. No modelo semipresencial, os alunos conseguem realizar o curso de casa pela internet, pelo portal AVA (Ambiente de Aprendizagem), e também terão alguns encontros presenciais no Senai. Por sua vez, os cursos presenciais demandam comparacimento do aluno em dias indicados.

As modalidades permitem que os interessados tenham a possibilidade de escolher a forma a que mais se adaptam. Os cursos têm como objetivo capacitar jovens para novas profissões ou ajudar aqueles que já estão empregados a se aperfeiçoarem.

“As indústrias e o mercado como um todo buscam profissionais qualificados, para isso o Senai torna-se peça fundamental nesse contexto, com mais de 40 cursos em diversas áreas tecnológicas”, afirma o diretor da escola técnica, Marcelo Virgílio.

As turmas terão início nos próximos dias e para ter direito a bolsa de estudos, a renda per capita deve ser igual ou menor que 1,5 salário mínimo. Mais informações sobre requisitos de acesso e conteúdos dos cursos oferecidos podem ser encontradas no site: americana.sp.senai.br, assim como a lista completa dos cursos e também os documentos necessários para fazer a matrícula.