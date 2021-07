Sem renovação de convênio, IBE/FGV deixa de ofertar novos cursos em Americana

A unidade da IBE/FGV em Americana vai deixar de oferecer novos cursos na área de educação executiva. O motivo é que a parceria entre as instituições Fundação Getúlio Vargas e Business Education de São Paulo não foi renovada. As turmas já em andamento estão com as atividades asseguradas até a conclusão dos cursos.

A parceria oferecia cursos de curta duração, MBA e pós-graduação nas áreas de gestão empresarial, pública, marketing, gerência de projetos, entre outros. Além da unidade em Americana, também foram encerradas as atividades realizadas em parceria nas cidades de Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Limeira, Araras, Rio Claro, Paulínia e Vinhedo.

Parceria foi encerrada, mas compromissos firmados serão cumpridos – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O convênio entre as duas instituições, firmado em 2012, não foi renovado pela FGV. “No momento da renovação da parceria, não houve consenso entre as partes sobre as significativas mudanças exigidas para tanto, conforme documentos em nosso poder assinados pelo presidente da FGV, razão pela qual, a partir de então, IBE e FGV continuarão crescendo, porém, separadamente, nos seus respectivos projetos”, disse a assessoria do IBE.

Em comunicado aos estudantes, a FGV informou que em breve virá a público para anunciar novas turmas e programas para atendimento à região.

A IBE informou que os programas no exterior seguirão sendo ofertados e que em breve novos cursos e parcerias com universidades serão anunciados para atendimento local e nacional.

“No que diz respeito às turmas em andamento, conforme já informado no comunicado da FGV, todas seguirão normalmente e o IBE continuará com as parcerias internacionais, entregando todos os módulos no exterior. As matérias cursadas nestas universidades serão objeto dos mesmos certificados anteriormente previstos e fornecidos por elas, e de um MBA complementar ofertado pelo IBE”, explicou a instituição.

As duas instituições informaram que estão à disposição para esclarecimentos e suporte aos estudantes por meio dos canais de atendimento.