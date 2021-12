Secretário estadual de Habitação assina convênio para construção de moradia gratuita para idosos

O secretário estadual de Habitação de São Paulo, Flavio Amary, esteve nesta quinta-feira (16), em Americana, para assinar o convênio do programa habitacional “Vida Longa”, destinado a idosos em situação de vulnerabilidade social. Gratuitas, as moradias – 28 ao todo – serão construídas em uma área cedida pela prefeitura na região do Jaguari, próximo ao Ciep Professora Maria Nilde Mascellani.

Flavio Amary esteve junto do prefeito Chico Sardelli – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

A Câmara Municipal aprovou nesta quinta, em segunda discussão, o projeto de lei que autoriza o convênio entre a prefeitura e o governo do Estado no valor de R$ 4,8 milhões para implantação do programa.

Idealizado pela Secretaria Estadual da Habitação e de Desenvolvimento Social em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) do Estado de São Paulo, a iniciativa tem como objetivo oferecer moradias gratuitas a pessoas com 60 anos ou mais sozinhas ou com vínculos familiares fragilizados com renda mensal de até dois salários mínimos.

“O município dispõe para o Estado uma área de 5 a 6 mil metros quadrados, próxima de UBS [Unidade Básica de Saúde], supermercado, farmácia, exigências do programa. E eles desenvolvem projeto de execução dessas 28 casinhas com 28 metros quadrados cada uma”, explicou Luiz Carlos Cezaretto, secretário municipal de Habitação, durante apresentação do projeto na sessão da câmara.

O recurso é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Habitação e posteriormente é transferido à CDHU. Ao município cabe, além de ceder a área, gerir as moradias, ofertar serviço socioassistencial, custear a gestão comunitária e a manutenção do prédio e identificar possíveis beneficiários e promover sua inclusão no programa, entre outros trabalhos.