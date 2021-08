Prefeitura entrega chaves aos 136 moradores do Residencial Torres de Americana

Do total de apartamentos, 91 foram subsidiados pelo governo federal, por meio do programa Casa Verde e Amarela

Os 136 futuros moradores do Residencial Torres de Americana receberam as chaves de seus apartamentos neste sábado (14), pela manhã, em solenidade realizada pela Prefeitura de Americana no próprio condomínio, que fica no bairro Catharina Zanaga, ao lado do estádio Décio Vitta.

Do total de apartamentos, 91 foram subsidiados pelo governo federal por meio do programa Casa Verde e Amarela, que permitiu prioridade aos moradores com até seis salários mínimos que fazem parte da lista habitacional município, com subsídio municipal, estadual e federal.

Diversas autoridades municipais compareceram ao evento na manhã deste sábado – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Compareceram o prefeito de Americana, Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, o Luiz da Rodaben, e o presidente da Câmara Municipal, Thiago Martins, acompanhado dos vereadores Marcos Caetano, Pastor Miguel Pires e do líder de governo na Câmara, o vereador Thiago Brocchi. Também esteve presente o comandante da Gama (Guarda Municipal de Americana), Marco Aurélio da Silva.

Representaram a Torres Engenharia o gerente administrativo Ricardo Fuertes e o coordenador de obras Maicon da Silva.

A solenidade buscou a conformidade com medidas de segurança para evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). Os contemplados permaneceram no interior de seus carros, houve incentivo ao uso de álcool em gel e obrigatoriedade de máscaras. A comemoração dos moradores, em diversos momentos da solenidade, aconteceu em forma de buzinaço.

Prefeito Chico Sardelli destacou a importância do empreendimento e disse que objetivo é seguir fazendo mais – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O prefeito Chico Sardelli lembrou a entrega do Residencial Inaê, com 256 unidades, na região do Jardim da Balsa em abril, e adiantou que outros dois empreendimentos habitacionais devem ser entregues à população; o terceiro no próximo mês e o quarto até o final do ano, através de parceria público privada.

“É uma parceria que começou na administração Omar Najar e que foi concluída na nossa gestão. Não fazemos mais do que a nossa obrigação e vamos continuar fazendo”, disse o prefeito na solenidade.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano elogiou a localização do empreendimento. “Normalmente as pessoas que têm um poder aquisitivo menos favorecido acabam morando em lugares apertados, pequenos, excluídos da sociedade, e essa é uma visão errônea”, comentou Luiz da Rodaben.

O secretário explicou que os cidadãos inscritos na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano escolhem o empreendimento em que desejam morar. Se enquadrando nos requisitos, eles são aprovados e beneficiados segundo suas preferências. “Nós temos 13 mil pessoas inscritas em nossa lista”, disse.

Regiane comemorou a entrega dos imóveis neste sábado – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A assistente comercial Regiane Cristina Gumier, de 49 anos, transparece ansiedade e emoção para finalmente pegar as chaves de seu imóvel. Ela calcula sua mudança em no máximo 60 dias.

Moradora da Vila Jones, ela diz ter acompanhado de sua casa atual a construção dos prédios, o reboco e a pintura. “Eu sempre morei com a minha mãe, me casei, me separei e moro de aluguel até hoje. Quando eu comecei a procurar apartamento, o que me chamou a atenção aqui foi a varanda, temos um espaço para receber as visitas, o lugar é muito bonito”, falou.

O residencial é formado por duas torres e os apartamentos possuem 52 metros quadrados cada.

Aos interessados em se inscrever nos programas habitacionais da prefeitura, as inscrições podem ser feitas pelo site da administração, na área da Secretaria de Habitação. Outra possibilidade é o contato pelo telefone (19) 3475-8700 ou pelo e-mail habitacao@americana.sp.gov.br.