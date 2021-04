Secretaria de Saúde de Americana abre três vagas de estágio

A Secretaria de Saúde de Americana está com três vagas abertas de estágio, sendo duas na área de administração e uma na área de farmácia.

Para ingressar no estágio, o aluno(a) precisa estar matriculado(a) no ensino superior na área e estar cursando, no mínimo, o segundo semestre no período noturno.

Segundo informações da secretaria, o valor da bolsa de estágio de ambas as vagas é de R$ 800,00 mensais, mais R$ 100,00 de auxílio-transporte.

Os interessados na vaga de administração deverão enviar currículo até o dia 23 de abril, enquanto que a seleção para farmácia segue até 30 de abril.

Os interessados devem enviar o CV para o e-mail: rhpsi@saudeamericana.com.br. No campo “assunto” do email, deve-se escrever “Administração” ou “Farmácia”, de acordo com a área desejada.