Nova Odessa abre inscrições para estágio para estudantes cursos de graduação

Os interessados devem se inscrever no site do CIEE até o dia 11 de maio; veja as áreas disponíveis e critérios de participação

A Prefeitura de Nova Odessa está com inscrições abertas para estágio para estudantes de cursos de nível superior em diferentes áreas – veja a lista abaixo.

As inscrições para o processo seletivo seguem até às 12h do dia 11 de maio e devem ser feitas diretamente no site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) gratuitamente.

Os interessados devem ter 16 anos ou mais e residir em Nova Odessa. Se contratados, os estudantes vão desempenhar as atividades em carga horária semanal de 30 horas, não excedendo 6 horas diárias, com bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 1.100 e auxílio-transporte municipal.

O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da classificação definitiva e poderá ser prorrogado a critério da prefeitura. Se efetivado, e sempre conforme as necessidades do município, o contrato deverá ter duração mínima de seis meses.

Os participantes inscritos na seleção serão avaliados mediante questionário para análise de currículos, de caráter classificatório e eliminatório, que poderá ser realizado ao término da inscrição. Em caso de empate, terá preferência o estudante de maior idade e com inscrição mais antiga.

Confira as áreas disponíveis e o semestre permitido para inscrição: