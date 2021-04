Sebrae abre curso gratuito sobre como vender para órgãos públicos

O Sebrae-SP promove o curso online e gratuito “Compras Públicas – Fornecedor”, com o objetivo de capacitar as pequenas empresas, produtores rurais e cooperativas de Americana e região.

O evento será nesta quinta-feira (15), das 14h às 16h. As inscrições podem ser realizadas pelo link .

Durante a capacitação, os participantes vão aprender sobre o que é uma licitação, quais são os conceitos e fases, direitos e benefícios das MPEs (micro e pequenas empresas), as oportunidades e ameaças no processo licitatório, além de receber orientações sobre como participar de uma licitação na prática.

“Muitos empreendedores não sabem que podem vender para órgãos públicos ou acham que são pequenos demais. Outros temem não dar conta da demanda ou acham que se trata de um processo muito burocrático. Mas vamos mostrar que toda a operação é muito simples e qualquer micro ou pequena empresa consegue realizar e acessar esse mercado diferente para conseguir até aumentar o seu faturamento”, explica o gerente regional do Sebrae-SP, Fábio Gerlach.

Dúvidas e informações podem ser consultadas através do telefone (19) 98174-6757.

Portal de compras públicas

O Sebrae-SP lançou a plataforma Compras Públicas S P com o objetivo de rastrear e disponibilizar editais de compras de prefeituras e de órgãos governamentais federais e estaduais.

O objetivo é que pequenas empresas cadastradas no portal, por meio do convênio realizado com a govtech Portal de Compras Públicas, tenham acesso ao conteúdo.

A partir do cadastro, as empresas receberão avisos por e-mail e por notificação no celular de que há licitações disponíveis na região onde elas estão instaladas por meio de um sistema de georreferenciamento, o que facilita a aproximação com as oportunidades de venda.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti