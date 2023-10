Uma das principais atrações da campanha “Rosa do Bem – Por Amor à Vida” acontece neste domingo, a partir das 8 horas, em Americana. Trata-se da tradicional caminhada que colore a Avenida Brasil, transformando-a em um verdadeiro mar rosa de conscientização. A expectativa é reunir 8,3 mil pessoas.

Esta é a 13ª edição da campanha, que se estende ao longo de todo o mês de outubro, com o propósito central de sensibilizar a sociedade sobre a importância da prevenção do câncer de mama, hábitos saudáveis e qualidade de vida.

Ação tem o propósito de sensibilizar sobre a prevenção ao câncer de mama – Foto: Divulgação

A concentração para a caminhada será em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer), onde acontecerá a troca dos vales pelas camisetas.

Além das camisetas, os participantes receberão bexigas rosas para segurar durante a caminhada, que terá início às 9 horas.

Um trio elétrico liderará o percurso, animando o público enquanto caminham do CCL até o Parque Ecológico e retornam ao CCL.

Por fim, após o percurso, haverá a tradicional distribuição de picolés personalizados doados pelo time “Os Migué.”

Maria Fernanda Grecco Meneghel, presidente do Rosa do Bem, enfatiza que a caminhada e todas as ações do mês de outubro buscam despertar a atenção de todos para uma atitude em prol da vida.

Ela ainda destaca que, quando uma mulher é diagnosticada com câncer de mama, não há hora ou dia específico, é necessário agir imediatamente.

Além da caminhada, a iniciativa oferece mamografias gratuitas, ilumina toda a Avenida Brasil com a cor rosa e também entrega as camisetas que serão usadas mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.

Toda a arrecadação será destinada a entidades assistenciais da cidade e ao Fundo Social de Solidariedade.

União de Campanhas

Em Santa Bárbara d’Oeste, a Rede Feminina de Combate ao Câncer também se une à campanha do Outubro Rosa com uma pedalada e caminhada.

A concentração começa às 7 horas, em frente ao supermercado Brait SempreTem, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, na Colina, enquanto a saída está programada para as 8 horas.

A caminhada abrangerá cerca de 4 km, enquanto a pedalada percorrerá aproximadamente 12 km.

O ponto final será o local de concentração, onde será oferecido um café da manhã e haverá sorteio de brindes.

Esta será a 4ª edição da pedalada, que teve início durante a pandemia da Covid-19, na ocasião ainda como uma iniciativa para manter as pessoas ativas e ao ar livre. A caminhada é a alternativa para quem não tem bicicleta.