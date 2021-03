Prefeitura suspende vacinação no drive-thru do portal a partir desta terça-feira

A Prefeitura de Americana decidiu suspender a partir desta terça-feira (30) a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) no drive-thru da Avenida Antônio Pinto Duarte, na altura do portal de entrada da cidade. O motivo foi a baixa procurada registrada nesta segunda-feira (29).

Desta forma, a aplicação da primeira dose para os idosos com 69 ou mais continuará disponível apenas por meio do agendamento, que pode ser feito pelo site da secretaria de Saúde.

Paralelamente, o drive-thru em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) da Avenida Cillos segue ativo, mas somente para a segunda dose. Os moradores que preferirem também podem optar pelo agendamento on-line.

O horário de vacinação no drive-thru é das 8h às 16h. É necessário apresentar documento com foto, CPF, cartão de vacinação da primeira dose e um comprovante de endereço.

O prazo para receber a segunda dose da vacina CoronaVac, do Instituto Butantam, é a partir do 21º dia da primeira dose, de acordo com documento técnico do Ministério da Saúde.

“Portanto, antes de fazer o agendamento ou procurar pelo drive-thru, o morador deve atentar-se ao cartão de vacinação, que já traz a informação sobre a data da segunda dose”, reforça a secretaria de Saúde.

Até o momento, 24.942 moradores receberam a primeira dose. Outros 7.697 já foram imunizados com a dose complementar.