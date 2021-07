Prefeitura de Americana processa engenheira e construtora por obra de UBS

A Prefeitura de Americana ajuizou, na última semana, mais uma ação na Justiça cobrando de uma ex-engenheira da administração e de uma construtora com sede em Sorocaba, ressarcimento de R$ 118 mil por divergências na execução da obra da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Nielsen Ville. O valor refere-se a diferença entre o que a prefeitura pagou e o que de fato foi executado na área.

Esta é a terceira ação contra a ex-funcionária concursada, Graziela Renata Matallo, que foi demitida em 2019 justamente por conta de problemas envolvendo pagamentos por serviços que não foram feitos. Ela era responsável pela medição das obras.

Em sindicância, a prefeitura constatou que a profissional atestava medições de obras que não haviam sido realizadas. Essa confirmação técnica embasava o pagamento das notas fiscais à empresa.

Não há projeto para uso da UBS esse ano – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

No caso da obra inacabada da UBS do Nielsen Ville, os contratos foram firmados entre 2013 e 2014 com a empresa H. Lopes Serviços e Construções.

A Secretaria de Obras do município, antes de formalizar a rescisão dos contratos, realizou uma vistoria na obra e constatou divergências entre os serviços pagos para a construtora com os serviços efetivamente realizados no local.

Segundo relatório da pasta municipal, foi executado somente R$ 260.189,57 do montante de R$ 351.108,27, havendo, portanto, uma diferença, sem correção de R$ 90.918,71.

A Prefeitura de Americana pede que a empresa e a engenheira civil sejam condenados solidariamente a ressarcirem o erário. Além da correção monetária desse valor, o Executivo pede ainda que os dois sejam condenados ao pagamento de multa de até duas vezes o valor do dano ao erário público.

Em relação à engenheira, pede que ela tenha suspensão dos direitos políticos entre cinco e oito anos. A prefeitura também pede que a empresa seja proibida de contratar com poder público por um período de cinco anos.

O LIBERAL tentou contato com a engenheira civil, mas não obteve retorno. Quanto à empresa, a reportagem ligou nos números encontrados na internet como sendo da construtora, em Sorocaba, mas ninguém atendeu.

Além desta, a prefeitura ajuizou outras duas ações semelhantes em fevereiro deste ano e em novembro de 2020 também contra a engenheira civil e construtoras. Nelas, a administração cobra o ressarcimento de R$ 209 mil pelo trabalho inacabado de modernização da praça do Cidade Jardim e R$ 187 mil por fraudes identificadas em obras de cinco postos de saúde.