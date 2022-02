Prefeitura propõe 10,16% de reajuste aos servidores; sindicato discutirá greve

Os servidores municipais de Americana devem participar de assembleias convocadas pelo sindicato da categoria na próxima semana e definir se aceitam a proposta de reajuste salarial da prefeitura, de 10,16%, ou se aderem a uma possível greve. Atualmente, a administração conta com cerca de 4,2 mil funcionários.

Nesta sexta-feira, representantes do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) não conseguiram entrar em acordo com o prefeito Chico Sardelli (PV).

Sindicato não conseguiu entrar em acordo com prefeito Chico Sardelli – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal.JPG

Enquanto os trabalhadores cobram reajuste de 18,1%, o chefe do Executivo afirma que a prefeitura pode pagar, no máximo, 10,16%. Em 2021, a inflação oficial medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi de 10,06%.

“Estamos pedindo as perdas inflacionárias dos últimos dois anos. E pelos números que nós identificamos, através da análise do orçamento, é perfeitamente possível” afirmou Antônio Adilson Forti, o Toninho Forti, presidente do sindicato, ressaltando que os servidores têm enfrentado dificuldades, sobretudo os que recebem menores salários.

Apesar de a data-base da categoria ser 1º de março, Toninho explica que o sindicato resolveu antecipar a discussão, porque, além de estar sem reposição inflacionária há dois anos, os trabalhadores tiveram alguns benefícios cortados, como a contagem de tempo para recebimento do anuênio (adicional de tempo de serviço).

Desde 2021, o sindicato tenta a reposição das perdas financeiras. No ano passado, no entanto, a administração não concedeu o reajuste, sob o argumento de que estava impedida pela Lei Complementar 173, de maio de 2020.

Essa lei, criada pelo Governo Federal com o objetivo de flexibilizar alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal durante a pandemia da Covid-19, previa, até dezembro, restrições orçamentárias, especialmente voltadas para despesas com pessoal.

Além de convocar assembleias com os servidores, o sindicato também protocolou ofício na câmara, solicitando espaço na Tribuna Livre na próxima sessão, na quinta, para pedir apoio aos parlamentares à reivindicação dos servidores municipais.

Em nota, a prefeitura afirmou que os 10,16% de reajuste foi estendido também para o vale alimentação, que passaria de R$ 610 para R$ 671,98. O percentual se baseia no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de janeiro a dezembro de 2021.

“Esta é uma forma de concedermos reajuste e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio financeiro do município”, afirmou Chico Sardelli.