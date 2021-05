Prefeitura de Americana voltará a pagar cesta básica para servidores afastados

Segundo a assessoria da prefeitura, cerca de 100 funcionários serão contemplados com a retomada do benefício

A Prefeitura de Americana voltará a pagar cesta básica para os servidores afastados por motivos de doença ou acidente de trabalho. O retorno do vale-alimentação atende um pedido do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana). O benefício foi suspenso durante o segundo mandato do ex-prefeito Omar Najar (MDB).

O decreto que regulamenta o fornecimento de cesta básica aos servidores afastados por problemas de saúde foi publicado no Diário Oficial do município desta quinta-feira (13).

Segundo a assessoria da prefeitura, cerca de 100 funcionários serão contemplados com a retomada do benefício. Atualmente, aproximadamente 4,5 mil servidores ativos recebem a cesta básica, que é paga por meio do cartão alimentação, no valor de R$ 610.

A volta do pagamento foi uma das reivindicações apresentadas pelo sindicato em reunião sobre a campanha salarial com o prefeito Chico Sardelli (PV) em fevereiro. No mês seguinte, o chefe do Executivo disse que atenderia o pedido.

“Nós chegamos a entrar na Justiça para reverter a suspensão do pagamento das cestas. Conquistamos o direto para cerca de 140 servidores celetistas afastados por motivos de doença, mas não tivemos sucesso com os processos dos estatutários. Os celetistas são julgados pela Justiça do Trabalho e os estatutários pela Justiça Comum”, explicou o presidente do SSPMA, Toninho Forti.

Campanha salarial

Além da retomada do vale-alimentação, o sindicato pleiteia o pagamento das licenças-prêmio e a reposição da inflação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do período de março de 2019 a março de 2020, e de março de 2020 a fevereiro de 2021. O acumulado totaliza cerca de 9%. A prefeitura, no entanto, já adiantou ao SSPMA que não haverá reajuste por conta da lei complementar nº 173, de maio de 2020.