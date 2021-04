Prefeitura de Americana fica fechada nesta quinta e sexta-feira

A Prefeitura de Americana ficará fechada nesta quinta (1º) e sexta-feira (2) por conta do ponto facultativo e do feriado da Paixão de Cristo, respectivamente. O atendimento no paço municipal será retomado por telefone apenas na segunda-feira (5).

De acordo com a prefeitura, embora boa parte do atendimento na fase emergencial do Plano São Paulo não esteja sendo feito presencialmente, nos dias 1º e 2 de abril os telefones dos órgãos também não funcionarão.

Já o DAE (Departamento de Água e Esgoto) atende todos os dias pelo telefone 0800-123-737. A Gama (Guarda Municipal de Americana) segue atuando 24 horas por dia.

Confira os detalhes:

– Paço Municipal – Volta com o atendimento por telefone na segunda-feira, dia 5;

– Departamento de Água e Esgoto – Atende todos os dias pelo telefone 0800 123737;

– Cemitério da Saudade e Cemitério do Parque Gramado – Abertos;

– Ecopontos: Funcionam normalmente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h; sábados, das 8h às 17h; domingos e feriados, das 8h às 12h;

– Biblioteca Municipal – Fechada;

– Parque Ecológico – Fechado;

– Jardim Botânico – Fechado;

– Praças esportivas e Centro Cívico – Fechados;

– Pronto Socorro do Hospital Municipal – Funciona normalmente, 24 horas;

– Pronto atendimento do Antônio Zanaga – Aberto todos os dias;

– Postos médicos – Fechados;

– Guarda Municipal – Atendimento 24 horas, todos os dias. Para pedir ajuda, a população pode ligar no telefone 153;

– Limpeza Pública – As coletas domiciliar e seletiva trabalham normalmente.