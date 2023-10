Prefeitura de Americana abre licitação para construir apartamentos a preço social na Balsa

Empreendimento será construído na Rua Rio Jari - Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana abriu licitação para construção de um condomínio habitacional a preço social no Jardim da Balsa 2, na Rua Rio Jari. O empreendimento terá pelo menos 390 apartamentos. O Executivo publicou nesta quarta-feira (25), no Diário Oficial do município, a abertura do processo licitatório para contração da empresa que ficará responsável pela obra.

Segundo a administração, o espaço permitirá o acesso à moradia para famílias com renda total de até três salários mínimos. O terreno será doado pela prefeitura.

Os governos estadual e federal fornecerão subsídios dos programas “Casa Paulista” e “Minha Casa, Minha Vida”, respectivamente, para que os futuros moradores adquiram as unidades.

Os apartamentos terão cerca de 50 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiro e dois quartos. Ainda de acordo com o Executivo, 30% dos imóveis serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

“Serão no mínimo 390 unidades habitacionais de apartamentos, vendidos ao preço social de R$ 140 mil, através do Casa Paulista. A prefeitura entra com o terreno, o Estado com subsídio de até R$ 40 mil, dependendo da renda familiar, além do subsídio federal”, disse o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, via assessoria de imprensa.

O edital com todas as informações da licitação ficará disponível para consulta a partir do próximo dia 30, na Unidade de Suprimentos, localizada no Paço Municipal, das 9h às 16h; e no site da prefeitura (americana.sp.gov.br). Interessados devem formalizar suas propostas em 29 de novembro.

“Buscamos, entre os programas, a modalidade preço social justamente para poder viabilizar este projeto no atendimento desta demanda do município, para que possamos oferecer condições dignas de moradias à população”, afirmou o prefeito Chico Sardelli (PV).

Lista do Estado

A oferta dos imóveis será destinada a uma lista de interessadas vinculada ao Estado, não ao cadastro do município. A escolha dessas famílias ocorrerá por meio de sorteio, em evento público.

“As inscrições serão feitas no site do Casa Paulista, com a destinação realizada através de sorteio, tudo acompanhado e divulgado através da Secretaria de Habitação municipal”, comentou Cezaretto.

A prefeitura e o governo estadual assinaram em junho de 2022 o convênio para a construção desse condomínio, conforme o LIBERAL noticiou à época.