Americana assina convênio com Estado para 400 moradias no Jardim da Balsa

O Governo de São Paulo e a Prefeitura de Americana assinaram na capital, em evento realizado nesta quarta-feira, um convênio para a construção de um empreendimento com 400 apartamentos para famílias de baixa renda no Jardim da Balsa.

Na ocasião, o Estado também oficializou um repasse de R$ 7 milhões para obras de recapeamento em Santa Bárbara d’Oeste, entre outros investimentos na RPT (Região do Polo Têxtil).

O convênio com Americana pertence ao programa Casa Paulista e vai contemplar 400 famílias no programa habitacional do município com renda total de até três salários mínimos. Houve intermédio do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

“Esse convênio será muito importante para dar mais dignidade às famílias que aguardam na fila para conquistarem o sonho da casa própria”, comemorou o prefeito Chico Sardelli (PV).

A solenidade desta quarta ainda rendeu R$ 500 mil para a instalação de uma praça de lazer na região do Mário Covas, também em Americana. A área destinada à obra fica na esquina das ruas Arnaldo Zapella e Francisco Carlos Maciel. O espaço contará com parque infantil, academia ao ar livre e pista para caminhadas.

Americana também recebeu duas vans adaptadas para transporte de pessoas com deficiência atendidas pelos serviços de saúde do município, bem como um caminhão pipa de 15 mil litros.

No caso de Santa Bárbara, os R$ 7 milhões servirão para o recape de “diversas vias”, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, que não soube informar quais.

O governo estadual ainda anunciou o investimento de R$ 4 milhões na recuperação viária da Estrada Sabina Baptista de Camargo, em Hortolândia. O serviço vai abranger 3,3 km de extensão. Também haverá investimento de R$ 500 mil na iluminação da Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, em Nova Odessa.

EVENTO. Ao todo, nesta quarta, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) liberou R$ 3,5 bilhões em obras e serviços para municípios do Estado.

O movimento fortalece a ligação entre Garcia e as prefeituras a quase quatro meses das eleições – ele é pré-candidato ao Governo de São Paulo. Em Americana, o prefeito Chico Sardelli já indicou que está inclinado a apoiar o tucano.