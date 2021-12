Policiais militares do 19° BPM/I celebram 190 anos da PM de São Paulo

Policiais militares do 19° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) celebraram nesta quinta-feira (16) o aniversário de 190 anos de fundação da PM (Polícia Militar) do Estado de São Paulo. Servidores de carreira foram homenageados durante o evento, que ocorreu na sede em Americana.

Policiais militares foram homenageados durante evento dos 190 anos da PM do Estado de São Paulo – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A PM celebra aniversário em 15 de dezembro, mas as comemorações acontecem ao longo da semana, nos batalhões de cada região.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O tenente-coronel Adriano Daniel agradeceu a celebração e enfatizou ao LIBERAL que a aproximação da população com a companhia tem auxiliado na redução da criminalidade. A meta para os próximos anos é manter essa afinidade com a comunidade.

“O reconhecimento da população com os nossos trabalhos só aumenta a autoestima dos PMs, algo que é muito importante, e os resultados estão aí. Tivemos a redução dos índices de criminalidade”, afirma.

Tenente-coronel Adriano Daniel celebra a data e aponta redução da criminalidade como resultado da aproximação com a população – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O 19° BPM/I é responsável pelo policiamento das cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho.