Assalto acaba em fuga, perseguição e prisão no Parque das Nações

Buscas começaram por volta das 18 horas, após roubo a uma revendedora de veículos, e contaram com o helicóptero Águia da PM

Seis viaturas, duas motos e cerca de 20 agentes participaram da ação – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Um assalto no final da tarde desta terça-feira (21) terminou em fuga, perseguição da PM (Polícia Militar) e prisão de um dos suspeitos no Parque das Nações, em Americana.

Por volta das 17h30, uma revendedora de automóveis localizada na Avenida Carmine Feola foi assaltada por dois homens armados, que fugiram do local em uma moto, que tinha sido furtada em Limeira.

Depois que o roubo foi efetuado, a vítima perseguiu os assaltantes e, com o carro, acertou a moto dos suspeitos.

Mesmo assim, os suspeitos conseguiram chegar à Rua Florindo Cibin e fugir para uma mata fechada. Um deles foi capturado pela polícia, que fechou o cerco pela Rua Índia, próximo à Avenida São Jerônimo.

O outro suspeito conseguiu fugir e, até o fechamento desta reportagem, os policiais não o haviam localizado.

O LIBERAL esteve no local e acompanhou as buscas, que começaram por volta das 18 horas e contaram com o apoio helicóptero Águia da PM. Seis viaturas, duas motos e cerca de 20 agentes participaram da ação para encontrar o assaltante foragido.

Devido à falta de visibilidade, a equipe encerrou as buscas na mata à noite e passou a fazer patrulhamento pelas ruas.

Ao LIBERAL, a PM indicou que um dos suspeitos é de Americana, da região da favela do Zincão. Ele tem 44 anos.

Junto do criminoso detido, foram apreendidas duas armas calibre .38, além de pertences da vítima: carteira com dinheiro, documentos, celular e um cordão de ouro.