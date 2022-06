Adolescentes são apreendidos após tentarem roubar moto em Americana

Réplica foi escondida na esquina entre a Avenida Meneghel e a Rua José Pitoli - Foto: Polícia Militar / Divulgação

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos na noite desta quinta-feira (16) acusados de tentarem roubar uma motocicleta na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana, próximo à saída para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Segundo a PM (Polícia Militar), uma equipe fazia patrulhamento no local quando foi solicitada pela vítima, de 28 anos, que informou ter sofrido a tentativa de roubo por dois indivíduos armados.

No local informado pela vítima, seguindo sentido o bairro Mirandola, na Rua Ravena, a equipe policial encontrou os dois adolescentes, com as características informadas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Eles não portavam nenhum objeto ilícito, mas, durante o contato com a PM, um deles confirmou a tentativa de roubo e informou onde haviam dispensado o simulacro de arma de fogo utilizado, na esquina entre a Avenida Meneghel e a Rua José Pitoli, onde ele foi encontrado pelos policiais.

Foi dada voz de apreensão aos menores, que ficaram à disposição da Justiça.