PM faz ação para ampliar segurança nas escolas de Americana

Policiais da 1ª Companhia do 19° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizam desde segunda-feira a operação Escola Mais Segura em Americana. A ação envolve o efetivo da ronda escolar e outras modalidades de policiamento.

Segundo o primeiro tenente Tiago Augusto Costa e Silva, comandante da operação, o objetivo é ampliar a segurança nos ambientes escolares e inibir a prática de crimes.

A ação acontece cerca de dez dias depois de a Escola Estadual Monsenhor Nazareno Magi, em Americana, publicar uma nota alertando pais e responsáveis a respeito de uma ameaça de massacre prevista para 29 de abril.

No comunicado, divulgado nas redes sociais, a direção da escola diz que foram informados que estudantes do ensino médio que integram o Programa Ensino Integral estavam divulgando por meio do Tik Tok, um aplicativo de vídeo, mensagens de um massacre. O caso foi comunicado às Polícias Militar e Civil.

Operação Segura nas escolas feita pela Polícia Militar – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Na operação, policiais militares fazem patrulhamento motorizado nos arredores dos colégios, abordagens a pessoas e veículos em locais suspeitos e acompanhamento da entrada e saída dos alunos.

“O intuito é otimizar o emprego operacional, intensificar as atividades preventivas e reforçar a presença no entorno das escolas e adjacências, principalmente nos pontos de maior incidência criminal”, afirma o tenente.

Ao todo, serão vistoriadas 44 escolas estaduais. Nas visitas, o policial verifica e sugere ações contra o crime, como muro mais alto, poda de árvores, melhora na iluminação, colocação de portas e portões, sinalização de faixas de pedestres e também a rotina das escolas.

De acordo com o tenente, algumas medidas de competência municipal serão encaminhadas para o setor responsável da prefeitura. “Iremos gerar um relatório, que servirá para nosso banco de dados e também para os diretores das escolas, secretarias de Educação e Segurança Pública, sobre condições favoráveis para atos delituosos relacionados ao ambiente escolar, visando a solução dos problemas encontrados em conjunto com a comunidade”, conclui.