PM de Americana localiza desmanche e encontra ônibus em pedaços

A PM (Polícia Militar) localizou um desmanche de veículo no Jardim América, em Americana, na tarde deste domingo (17). No local, havia um ônibus furtado em Piracicaba no último dia 5. O automóvel estava todo desmontado. Ninguém foi preso.

Equipes de Força Tática atenderam a ocorrência após denúncia de que indivíduos estavam desmontando um ônibus na esquina das ruas Luís Fornaziero e Domingos Bregantin.

Militares encontraram diferentes peças durante as buscas no local – Foto: Divulgação / Polícia Militar

Quando chegaram ao local, os militares identificaram o veículo por meio do número do motor, que estava na rua. Na residência ao lado, no quintal, a PM encontrou os bancos, para-brisa, vidro e outras peças do ônibus.

Durante as buscas, a equipe também achou um cilindro de oxigênio, um maçarico e placas de outros ônibus, que não consta queixa de roubo ou furto.

Na garagem, tinha uma caminhonete Ford F-4000. A placa, no entanto, era referente a uma caminhonete F-350. Além disso, o motor tinha sido pintado recentemente e não possuía números de identificação.

Diante dos fatos, a PM solicitou perícia técnica e apresentou a ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a Polícia Civil registrou boletim de ocorrência de localização e apreensão de veículo.