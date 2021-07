PM acaba com rinha de galos em chácara de Americana e aplica multa de R$ 324 mil

Dezoito galos foram encontrados, além de objetos e listas de anotações – Foto: Divulgação/Polícia Militar Ambiental

Seis pessoas foram detidas em uma rinha com 20 galos na manhã deste domingo (25), em Americana. Somados, eles foram multados em R$ 324 mil e responderão por crime ambiental em liberdade.

Outros quatro envolvidos que acompanhavam a rinha de galo conseguiram fugir e não foram detidos. As informações são do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que atendeu o caso.

A polícia foi acionada por volta das 11h para averiguar denúncia de rinha de galo em uma chácara na Rua Maranhão, no Praia Azul.

No local, os PMs se depararam com dez pessoas assistindo a uma rinha entre dois galos. Com a chegada dos militares, quatro escaparam e não foram localizados. Outros seis homens foram detidos.

Na chácara, a PM encontrou, além dos dois galos colocados para brigar, mais 18 galos presos em gaiolas e viveiros.

Ainda foram localizadas esporas artesanais, seringas, medicamentos, capas para utilizar nas aves, balança, fita isolante, barbante e anotações com dados das aves.

A polícia avisou o delegado de plantão da Polícia Civil de Americana, que encaminhou uma equipe e a perícia à chácara.

A Polícia Ambiental também esteve no local atendendo a ocorrência. Os animais e objetos foram apreendidos. Os 18 galos serão encaminhados à ONGs (Organizações Não Governamentais).

Os envolvidos foram apresentados na CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi registrado o boletim de ocorrência.

Os seis detidos, além de multados em R$ 324 mil, foram ouvidos, indiciados por crime ambiental, e liberados para responder pelo delito em liberdade.

Outro caso

Há cerca de três meses, no final de abril, dezessete galos, quatro galinhas e diversos objetos de rinha foram encontrados pela Gama (Guarda Municipal de Americana), no Parque Novo Mundo. Ninguém foi preso.