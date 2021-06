Pelo terceiro dia, hospitais de Americana registram recorde de internações

Enfermaria Covid do Hospital Municipal trabalha com 174% da capacidade, com 61 pacientes internados

Os leitos com respiradores do HM têm lotação máxima, com 26 pacientes - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal

Pelo terceiro dia consecutivo, os hospitais de Americana com leitos Covid têm recorde de internações. São 218 pacientes hospitalizados, dos quais 97 estão na UTI (Unidades de Terapia Intensiva).

A semana começou com 197 internados, número equivalente ao cenário do pico da segunda onda, no final de março. Na terça-feira, os hospitais registraram 209 internados. Na quarta, já eram 213.

A enfermaria Covid do Hospital Municipal tem 61 pessoas internadas e trabalha com 174% da sua capacidade, que é de 35 leitos. Os leitos com respiradores do local têm lotação máxima, com 26 pacientes.

O Hospital São Francisco tem 30 pacientes internados, dos quais 14 estão em leitos com respiradores. No Hospital Unimed, estão hospitalizadas 72 pessoas, 40 delas na UTI.

No São Lucas, são 29 internados, 17 deles com respiradores. O hospital é o único que possui quatro leitos vagos na enfermaria.

Americana contabiliza 625 mortes por coronavírus

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quinta-feira mais dois óbitos em decorrência da Covid-19:

Homem de 62 anos, que morava no Parque das Nações. Estava internado em hospital particular de Americana e faleceu em 15 de junho. Sem informação de comorbidade;

Homem de 75 anos, que morava no Jardim Glória. Estava internado em hospital público de Campinas e faleceu em 1º de junho. Sem informação de comorbidade.

Foram registrados mais 177 casos da doença, incluindo os dois óbitos. Com isso, o cenário na cidade é de 21.012 casos positivos, sendo 66 internados, 625 óbitos, 723 em isolamento domiciliar e 19.598 recuperados.