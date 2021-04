Parque da Liberdade recebe mesa solidária com 10 toneladas de roupas para doação

Cerca de 10 toneladas de roupas e 700 quilos de alimentos não perecíveis estiveram disponíveis para doação na manhã deste sábado (24), no Parque da Liberdade, em Americana. A ação, denominada de Mesa Solidária, foi organizada pela Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro, em parceira com o projeto Dividir e Multiplicar, do Fundo Social de Solidariedade do município.

Alimentos arrecadados foram doados na ação deste sábado, no Parque da Liberdade – Foto: Divulgação

Durante o evento, que ocorreu das 8h às 15h, também apareceram veículos realizando doações, que eram disponibilizadas à vontade para a população. Marcílio da Silva, de 36 anos, vendedor e líder de ação social da igreja, explicou a decisão. “A gente não pode colocar limite, cada um leva o que está precisando. As pessoas vêm, doam o que não precisam, e outros levam o que não tem”, justificou.

Além da quantidade de roupas, que chamou a atenção dos organizadores, foram ofertados brinquedos usados, sapatos, alimentos não perecíveis e uma cadeira de rodas, que foi doada pela Gama (Guarda Municipal de Americana). As sobras serão encaminhadas a outra unidade da Igreja Quadrangular, no bairro Catharina Zanaga.

Cerca de 70 pessoas compareceram ao local até às 11 horas, quando a reportagem esteve na sede da igreja. Segundo o pastor Cláudio Rogério de Abreu, de 61 anos, os principais atendidos foram das regiões dos bairros São Roque, Parque Gramado, Cidade Jardim, Jardim Europa e da favela do Zincão.

Roupas e outros objetos também estavam entre os itens disponibilizados – Foto: Maíra Torres / O Liberal

Ele frisou os cuidados que estão sendo tomados, por conta da pandemia da Covid-19. “Temos álcool em gel, máscara e só recebemos 10 pessoas por vez, para não ter aglomeração”, disse o pastor.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Diante da fragilidade econômica ocasionada pela pandemia, Cláudio falou que a principal procura das pessoas que vão buscar doações no local, além de alimento, é outra: “Emprego. Alguns pensam que as pessoas não trabalham porque são vagabundas, mas não tem emprego. As poucas vagas que existem têm o fator da competição, mas as pessoas da periferia às vezes nem têm um notebook para assistir aula, fazer curso de preparação para o mercado”, disse.

Ação foi idealizada e desenvolvida pela Igreja do Evangelho Quadrangular – Foto: Maíra Torres / O Liberal

Ele ainda fez um apelo pela educação e inclusão. “Precisamos melhorar a educação para formar bons trabalhadores. Senão, o que será do mercado de trabalho? Tentamos desviar os jovens da droga e do crime, mas eles estão em todo o lugar. Se não dermos a atenção devida, os traficantes darão”, justificou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No local também haviam pessoas que foram buscar alimento para distribuir a vizinhos ou familiares que precisam, como é o caso do motoboy Ed Carlos de Lima Panaro, de 42 anos, morador do Cidade Jardim. “Eles não têm como vir e, como a gente tem uma moto, busca. Onde tem mesa solidária eu vou, para levar para eles. Eu recebo doações, mas ajudo com o que eu posso, doando também”, afirmou.

Uma nova edição do evento está programada para o próximo sábado, de novo em Americana – Foto: Maíra Torres / O Liberal

Otília Aparecida dos Santos, de 33 anos, dona de casa, foi até o local para buscar alimentos e roupas para ela, a filha e o esposo, e elogiou a iniciativa. “Acho muito bacana porque ajuda a quem está realmente precisando. Eu não tinha condições de comprar uma roupa, aqui eu achei algumas que me servem ”, explicou à reportagem.

As doações continuam no próximo sábado (1º), das 8h às 13h, quando haverá outra ação da Igreja Quadrangular, na Avenida Carmine Feola, 992, bairro Catharina Zanaga, também em Americana. Quem tiver interesse em colaborar pode doar alimentos ou roupas, ao longo desta semana, em seis estabelecimentos:

Delícias da Fer: Rua Marcelo Galassi, 427, bairro Nova Carioba, Americana

Robinho Hayrstyle: Rua Marcelo Galassi, 248, bairro Nova Carioba, Americana

Jesner Motors: Av.da Industria, 123, bairro Jardim Pérola, Santa Bárbara d’OEste.

Cinque Baterias: Rua Pixinguinha, 07, Jaguari, Americana,

Lava Jato Chuvisco: Rua 30 Julho, 665, Centro, Americana