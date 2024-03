Novo espaço da Apae de Americana busca dar independência para adolescentes autistas

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana inaugurou, nesta quinta-feira (29), uma nova unidade especializada no tratamento de adolescentes autistas, o Espaço TEA. Localizada na Rua Tapuias, 81, na Vila Brieds, a casa atenderá jovens acima de 16 anos e adultos em graus mais severos.

Solenidade de inauguração aconteceu nesta quinta-feira (29) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A solenidade contou com a presença do pesquisador e uma das referências nacionais sobre o autismo, Lucelmo Lacerda de Brito, o vice-presidente da Federação das Apaes de São Paulo, Manoel Braga, o presidente da entidade em Americana, Roberto Carlos Cullen Dellapiazza, e o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD).

“Analisamos que o novo espaço tem padrão ouro. Ao mesmo tempo em que abre para um atendimento de qualidade, significa a abertura da sociedade com a Apae, pois grande parte das vezes há uma discurso na educação anticientífico negacionista sobre a escola especializada. Não há nenhum país no mundo que acabou com a escola especializada e infelizmente encontramos isso no Brasil. Quem bom que em Americana é diferente”, diz Lacerda.

A presidente do Gruma (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo), Carine Sena, mãe de um garoto de 6 anos, relata que já percebeu o avanço em seu desenvolvimento desde que começou o acompanhamento especializado do filho.

“Esse espaço é fundamental para o atendimento dos autistas maiores, que antes era feito na Apae.”

A proposta é ajudar os pacientes a realizarem tarefas básicas, como tomar banho sozinho, se alimentar, e assim buscar mais independência e qualidade de vida.