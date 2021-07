Nardini diz que melhora não tem relação com perícia

As Indústrias Nardini disseram que a melhora nas condições de trabalho sentida pelos colaboradores não têm relação com a fiscalização determinada pela Justiça do Trabalho.

Peritos atuam na empresa, com sede em Americana, desde 24 de maio para levantar a atual situação econômica do grupo para a execução de R$ 121 milhões em dívidas trabalhistas, relacionadas a 442 ex-funcionários.

“Não há nenhuma relação entre a empresa somente passar a agir corretamente com o fato de existir um acompanhamento da Justiça do Trabalho, uma vez que envidamos todos os esforços possíveis e imagináveis nos últimos anos para que, mesmo diante de tantas dificuldades impostas pela realidade econômica do país, a Nardini pudesse respeitar direitos”, afirmou a empresa via assessoria.

Reportagem divulgada na edição do último domingo mostra que desde que os trabalhos dos peritos tiveram início, o grupo começou a acertar pendências salariais, dissídios, concessão de férias e voltou a comprar matéria prima.

“Se em algum momento isso ainda não foi possível, é porque, como frisado, as dificuldades econômicas surgiram para todos”.

A fiscalização foi determinada pela 1ª Vara do Trabalho de Americana por um período inicial de 60 dias. Na decisão, a juíza substituta Bruna Muller Stravinski escreveu que apenas parte das empresas estão em efetivo funcionamento em Americana e que essa produção precisa satisfazer as contas não judiciais e débitos trabalhistas. Atualmente, as Indústrias Nardini tem cerca de 300 funcionários.