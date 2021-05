Justiça ordena que perícia seja realizada na Nardini

Ação tem como objetivo levantar a atual condição econômica do grupo para a execução de R$ 121 milhões em dívidas trabalhistas - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Americana determinou que seja realizada uma perícia contábil nas Indústrias Nardini. A ação tem como objetivo levantar a atual condição econômica do grupo para a execução de R$ 121 milhões em dívidas trabalhistas, relacionados a 442 ex-funcionários.

Juíza do Trabalho Substituta, Bruna Muller Stravinski escreveu na decisão que apenas parte das empresas estão em efetivo funcionamento em Americana, e que essa produção precisa satisfazer suas contas não judiciais e débitos trabalhistas.

“As últimas tentativas de bloqueio de numerário resultaram negativas ou em bloqueios parciais em valores ínfimos quando comparados ao total da dívida”, escreveu a juíza.

O perito e sua equipe deverão ter acesso a todos os documentos e informações de qualquer natureza da empresa. Isso inclui dados físicos, bancários, financeiros, contábeis, eletrônicos, acesso aos sistemas existentes da empresa e das demais organizações em que haja participação, seja societária, comercial, administrativa ou alguma relação com a matriz da empresa.

A juíza determinou que a Nardini não deve criar “embaraços” para o acesso aos dados.

A decisão foi proferida no dia 20 de maio com determinação para início imediato. Segundo a advogada Keyla Caligher Neme Gazal, que representa um grupo de trabalhadores, a perícia já teve início na última segunda.

Keyla argumentou que, no processo em que a Nardini pede para entrar em recuperação judicial, a empresa já admitiu que não utiliza conta bancária da matriz em função dos diversos bloqueios.

A advogada avaliou que, caso sejam constatadas irregularidades na perícia, é possível que a atual administração da empresa seja afastada.

RECUPERAÇÃO. A Nardini tenta obter autorização para entrar em recuperação judicial, suspendendo as execuções. O pedido foi negado na primeira instância. O recurso em segunda instância ainda não foi julgado, mas possui um parecer negativo do Ministério Público para a recuperação. A perícia que está sendo realizada não tem relação com o processo de recuperação judicial.

A reportagem entrou em contato com a empresa no final da tarde desta quarta e deixou um telefone para retorno, o que não aconteceu.