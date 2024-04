Mulher fica ferida após ser atropelada na Rodovia Luiz de Queiroz, em Americana

Uma mulher ficou ferida na manhã desta quinta-feira (25), após ser atropelada por uma motocicleta na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), sentido capital, nas proximidades do Aeroporto Municipal, em Americana.

De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros e da PMR (Polícia Militar Rodoviária), a mulher desceu de um transporte coletivo na altura do km 120 e, ao tentar atravessar a via, foi atropelada por um motociclista.

O acidente aconteceu por volta de 7h e a vítima foi socorrida em estado grave pelos bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Já o motociclista foi socorrido a um hospital particular da cidade.

Por conta do acidente, a rodovia registrou um congestionamento de ao menos seis quilômetros.