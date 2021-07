Motorista bate e derruba poste de energia em Americana

Acidente ocorreu no final da tarde desta quarta-feira, na Avenida Europa; ninguém ficou ferido

Um acidente no final da tarde desta quarta-feira, em Americana, causou a queda de um poste de energia elétrica na Avenida Europa. Segundo informações da guarda municipal, o motorista do carro disse que seguia pela via sentido bairro, quando, ao passar próximo de uma ponte, o veículo derrapou. Ele perdeu o controle e acabou atingindo o poste.

Ninguém ficou ferido no acidente nesta quarta-feira – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O acidente aconteceu por volta das 16h30. O trecho teve que ser interditado até a substituição do poste pela CPFL Paulista. O condutor do veículo não teve ferimento. O caso seria apresentado na Polícia Civil do município.