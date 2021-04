Jovem tem moto apreendida após furar sinais e andar na contra mão durante fuga

Um jovem de 20 anos teve sua motocicleta apreendida na manhã deste domingo (25), em Americana, após furar sinais e andar na contra mão de diversas vias da cidade. Segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), o autor estava “fazendo malabarismo nas vias” e tentou fugir ao perceber a viatura. Após ser abordado, o condutor foi liberado, mas com diversas multas de trânsito para pagar.

Rapaz teve motocicleta apreendida após tentar fugir da Gama – Foto: Gama / Divulgação

A Gama fazia patrulhamento por volta das 9h30, no Centro, pela Rua Washington Luiz, quando viram uma moto “fazendo malabarismo na via” e, ao perceber a viatura, iniciou a fuga. Segundo a corporação, o motociclista passou por vários sinais vermelhos em alta velocidade e na contra mão da direção.

O suspeito avançou semáforos fechados das ruas Cândido Cruz, Sete de Setembro, da Avenida Dr. Antônio Lobo e da Rua Carioba. Ele ainda andou com a moto na contra mão na Antônio Lobo e na Avenida São Jerônimo, ao subir o viaduto Ralph Biasi sentido Avenida Bandeirantes.

Com viaturas de apoio, a Gama conseguiu abordar o motociclista na Avenida Nicolau João Abdalla, próximo ao Centro de Detenção Provisória. Com o condutor não havia nada de ilícito. Segundo o boletim de ocorrência, ele alegou que não obedeceu a ordem de parada pelo fato de a moto ser de um amigo e estar com algumas peças modificadas.

A moto foi recolhida ao pátio e o motociclista apresentado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), por desobediência, sendo liberado em seguida, após receber diversas multas.