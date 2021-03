Motociclista morre em acidente na Avenida São Jerônimo

Colisão aconteceu no cruzamento das avenidas São Jerônimo e Europa, por volta de 5h30

O motociclista Márcio Roberto Tagliacolo, de 42 anos, morreu no início da manhã desta sexta-feira (26) após se envolver em um acidente de motos na Avenida São Jerônimo, em Americana.

Segundo informações iniciais da PM, o acidente aconteceu no cruzamento das avenidas São Jerônimo e Europa, por volta de 5h30. As duas vítimas, o homem em uma motocicleta e a mulher em uma Biz, bateram seus veículos no cruzamento.

Os dois foram levados até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O homem, porém, já chegou sem vida na unidade de saúde, de acordo com informações da Prefeitura de Americana.

A mulher, de 22 anos, permanece internada e tem quase de saúde estável, sem gravidade.