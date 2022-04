Motociata de Bolsonaro atrai vendedores de bandeiras do Sul

Ambulantes costumam ir atrás dos eventos do presidente – Foto: Rodrigo Alonso / O Liberal

A motociata do presidente Jair Bolsonaro (PL) até Americana, marcada para esta sexta-feira, atraiu para a cidade quatro vendedores ambulantes de Porto Alegre (RS). Eles chegaram ao município nesta quinta e se instalaram na entrada para a Praia Azul, onde vendem bandeiras do Brasil e até de Israel.

O grupo costuma cair na estrada e ir atrás dos eventos promovidos pelo presidente, devido ao volume de pessoas que passam pelos locais onde Bolsonaro aparece.

“Toda passeata que tem, carreata, como a gente trabalha de ambulante, a gente traz esses materiais para vender”, comentou o vendedor Adriano Oliveira, de 27 anos, que pendurou as bandeiras na rotatória localizada às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330).

Eles estão em Americana desde as 15 horas e, até por volta das 17 horas, quando a reportagem se deparou com o grupo, ainda não tinham vendido nenhuma bandeira. No entanto, a expectativa é que as vendas explodam na manhã desta sexta. “Estamos só esperando o pessoal para vender”, afirmou.

Delson Martins, de 32 anos, também tentará lucrar durante a estadia de Bolsonaro em Americana. Morador de Sumaré, ele vai vender caldo de cana e pastel no entorno do recinto da Festa do Peão, destino final da motociata.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Acho que vai ter um grande público, porque as motociatas dele sempre lotam muito. Então, vou aproveitar para vender um pastel, um caldo de cana, já que o pessoal gosta. Com certeza, vai estar quente também, o tempo vai ajudar, para ajudar também no final do mês, uma renda a mais”, declarou o vendedor ambulante.

O evento também terá a presença de apoiadores com Jeferson Voltato, de 34 anos, comerciante da Império Motos, que fica perto do recinto.

“A presença do presidente aqui em Americana vai ser bem-vinda. Ele vai ser bem recepcionado amanhã [nesta sexta]”, disse.

Portões abrem às 8h e visitantes serão revistados

Os portões do recinto da Festa do Peão de Americana, que vai receber o presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira, abrem às 8 horas. As pessoas que forem até o local serão revistadas por uma equipe de segurança. O acesso do público será pelo portão principal.

A entrada é gratuita. Interessados poderão doar alimentos, mas a doação não será obrigatória, segundo o empresário e pré-candidato a deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos), um dos organizadores.

A organização esteve no recinto nesta quinta, quando montou a estrutura para a recepção ao presidente, que vai discursar em cima de uma carreta. O evento marca o fim de uma motociata que terá início as 10 horas, em São Paulo. Molina espera de 80 mil a 100 mil pessoas no local.

“O evento está sendo feito com nenhum tipo de ajuda financeira do governo. Nenhum real do dinheiro público está sendo usado aqui. É a área privada que está investindo nesse evento. São parceiros, pessoas que acreditam no presidente, que acreditam em um país melhor”, disse o vereador barbarense Felipe Corá (Patriota), também organizador.