Moradora de Americana participa de grupo que dá aulas gratuitas de desenho em Campinas

Ação, que atende vestibulandos e demais interessados, faz parte de programa do Ministério da Educação

Uma moradora de Americana faz parte de um grupo que dá aulas gratuitas de desenho na PUC-Campinas (Pontifícia Universidade Católica). Beatriz Lazinho, 19, é aluna do curso de arquitetura e urbanismo na universidade e uma das organizadoras da ação, voltada para todas as idades.

O curso Traço PET faz parte de um PET (Programa de Educação Tutorial), que é gerido pelo MEC (Ministério da Educação) e abrange estudantes do segundo ao último semestre do curso, desde que acompanhados de um professor tutor. Beatriz explica que as aulas gratuitas são uma forma de ajudar aqueles que querem entrar em uma faculdade.

“Por sabermos da dificuldade que é encontrar informações a respeito das provas específicas para quem vai prestar vestibular para cursos como design digital, de interiores e até o próprio curso de arquitetura, ministramos esse cursinho gratuito todo ano”, explicou a estudante. As aulas gratuitas da turma de arquitetura acontecem desde 2016.

Aulas gratuitas de desenho acontecem no campus 1 da PUC, em Campinas – Foto: Divulgação

Os alunos conversam com professores orientadores e estudam uma bibliografia selecionada para o curso. A princípio, a ideia era auxiliar apenas os vestibulandos, no entanto, com o passar do tempo a ação foi se expandindo a outros públicos.

“Qualquer um que tenha vontade de aprender a desenhar ficará muito satisfeito com as aulas. Mas o Traço PET foi sim criado com a intenção de ajudar os vestibulandos nessas provas específicas. Foi o motivo da criação, mas hoje é mais que isso”, completou Beatriz.

As aulas começaram no último dia 16, no campus 1 da PUC, em Campinas.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.