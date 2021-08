Macris anuncia R$ 2,5 mi para área da Saúde e obras de infraestrutura em Americana

Comunicado foi feito na tarde desta quarta, em entrevista coletiva no gabinete do prefeito Chico Sardelli

O deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (25) o envio de R$ 2,5 milhões para Americana. O comunicado foi feito durante coletiva de imprensa no gabinete do prefeito Chico Sardelli (PV). A verba será usada na área da Saúde e em infraestrutura.

Chico e Macris anunciaram verba para Americana nesta quarta-feira – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Macris afirmou que desde o início do atual mandato, em 2019, intermediou cerca de R$ 60 milhões em prol do município. Ele citou como exemplo a inclusão da Estrada Ivo Macris, que liga Americana a Paulínia, na fase dois do programa estadual Novas Vicinais, como uma de suas conquistas. A recuperação da via, orçada em R$ 13,4 milhões, deve durar um ano, porém, a obra ainda não começou.

Dos R$ 2,5 milhões anunciados nesta quarta-feira, o parlamentar afirmou que R$ 500 mil já estão na conta da prefeitura. O valor, segundo Chico Sardelli, será aplicado na Saúde. Quanto aos R$ 2 milhões, a administração municipal pretende usar em obras de insfraestrutura. O projeto com as demandas deve ser enviado nos próximos dias para liberação dos recursos.

“Com todas essas dificuldades que estamos tendo, sobrevivemos com as emendas parlamentares, que é o único investimento que a gente tem capacidade de ter. Ainda vamos definir como serão investidos os R$ 2 milhões, estamos pensando em recapeamento asfáltico, enfim, vamos ver as prioridades”, declarou Chico.