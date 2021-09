Ladrões sequestram motorista de guincho para furtar cofre de supermercado

Um motorista de um guincho foi sequestrado e ameaçado por dois rapazes para furtar um cofre do supermercado Davita, no Jardim das Orquídeas, em Americana. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27). Ninguém foi preso.

Motorista foi ameaçado e seguiu ordens dos criminosos para invadir com guincho na parede do supermercado – Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com registro policial, o motorista de 27 anos estava chegando na empresa para qual trabalha depois de prestar um socorro, por volta de 1h10, quando foi abordado por dois homens, que estavam a pé. De acordo com a vítima, os rapazes disseram que estariam com um problema mecânico no bairro Parque das Nações.

Após entrarem no guincho, junto com o motorista, a dupla anunciou o roubo e, com ameaça por meio de arma de fogo, falaram para a vítima seguir até o supermercado.

Quando chegaram no local, exigiram que o motorista entrasse de ré com o guincho para quebrar a parede, o que foi obedecido.

Na sequência, os bandidos usaram o cabo de aço do guincho e entrelaçaram ao cofre do supermercado e disseram para que o motorista acelerar o veículo com o objetivo de arrastar o cofre para fora do estabelecimento comercial.

Entretanto, o cabo de aço se rompeu, frustrando o furto do cofre. Neste momento, de acordo com a vítima, mais três rapazes chegaram em um veículo modelo Hyundai HB20, cor cinza, e furtaram várias garrafas de uísque e fugiram com os outros dois sentido Jardim da Balsa.

Os policiais foram acionados pela vítima e o caso foi registrado na delegacia de Americana.

O LIBERAL conversou com o administrador da loja, que informou que ainda não foi possível realizar um balanço do prejuízo, já que a porta de vidro de uma adega foi quebrada e garrafas de bebidas foram levadas.

Ele informou, ainda, que uma investigação deverá ser realizada para apurar o caso. Na tarde desta segunda, uma equipe já trabalhava no local para consertar a parede quebrada.