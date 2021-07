Surpreendidos por guarda de folga, três são presos ao tentar roubar casa em Americana

A Gama (Guarda Municipal de Americana), com apoio da Guarda de Nova Odessa, perseguiu e prendeu um trio suspeito de tentativa de roubo a uma residência em Americana, na manhã desta sexta-feira (30). A perseguição começou depois que os suspeitos foram surpreendidos por um guarda que estava de folga, que reagiu ao assalto.

Eles estavam fugindo em um carro modelo Fiat Un. Após as equipes atirarem contra o veículo, um deles foi preso na Rodovia Rodolfo Kivitz, em Nova Odessa. Os outros dois fugiram a pé pela mata, mas foram presos na altura do Parque Novo Mundo, em Americana.

Guardas atiraram contra veículo usado pelo trio na tentativa de assalto – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com informações passadas pela Gama, os três suspeitos tentaram roubar uma casa na Rua Amabile Fornaro Pavan, no Jardim Terramérica, em Americana, envolvendo um guarda que estava de folga. O guarda reagiu ao assalto, o que fez com que o trio fugisse do local.

Acionadas, as equipes das duas cidades localizaram o veículo e, desta forma, começaram a perseguição contra os suspeitos.

Após disparos contra o carro, que atingiram os pneus e a lataria do veículo, os guardas conseguiram prender um deles. Os outros dois fugiram, a pé, pela mata, mas foram presos ao chegarem na Avenida Campos do Jordão, no Parque Novo Mundo, já em Americana.

Os guardas apreenderam um simulacro de arma de fogo que o trio usou durante a tentativa de assalto. Os três suspeitos seriam encaminhados para a Delegacia de Americana. Até a publicação desta reportagem, a ocorrência estava em andamento.

