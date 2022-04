Morador de Santa Bárbara d’Oeste tem carro roubado na Rodovia Luis Ometto

Um comerciante de 37 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, teve o carro roubado por quatro pessoas em duas motocicletas na noite deste sábado (2). A abordagem aconteceu na Rodovia Luis Ometto (SP-306), na área rural do município, por volta das 21 horas. Ele foi ameaçado com uma arma na ação que levou cerca de 5 minutos.

Segundo consta no boletim no boletim de ocorrência registrado no plantão policial do município, o homem dirigia um Honda Civic pela rodovia, vindo do Conjunto Habitacional Roberto Romano, quando, próximo ao km 18, foi abordado pelo quarteto. A vítima não soube informar o modelo das motos, características dos assaltantes e nem da arma utilizada por eles.

Ao abordarem o comerciante, os assaltantes disseram que levariam o carro. Um deles entrou no automóvel e o restante cercou o motorista, segurando-o nas margens da rodovia por cerca de 5 minutos. Os assaltantes decidiram liberar a vítima quando receberam uma ligação telefônica.

O comerciante não teve documentos nem celular roubados. O carro não tem rastreamento nem está registrado no nome da vítima, mas possui seguro.