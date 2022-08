Justiça Federal de Americana tem inscrições abertas para seleção de estagiários

As vagas são para nível médio, técnico e superior; inscrições vão até dia 14 e devem ser feitas on-line

A Justiça Federal de Americana está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários dos níveis médio, técnico e superior. O cadastro para participação do processo está sendo pelo site www.ciderh.org.br, até o dia 14 de agosto. As inscrições são gratuitas.

Sede da Justiça Federal em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

As oportunidades em nível médio e técnico são para as áreas de administração, contabilidade, secretariado, informática, técnico em manutenção e suporte em informática, técnico em serviços jurídicos e técnico jurídico. Em nível superior, as vagas são para direito.

Os estagiários têm direito a bolsa de estágio no valor de R$ 705 para estudantes de nível superior e R$ 502 para estudantes de nível médio e técnico. Os estudantes também receberão auxílio transporte no valor de R$ 8,60 por dia.

A divulgação de locais e horários de prova acontecem ainda em agosto, no dia 24, e a aplicação das avaliações no dia 27. Os resultados serão divulgados dia 26 de setembro, junto com o início da convocação dos aprovados.

Os selecionados trabalharão na Justiça Federal, localizada na Avenida Campos Sales, 277, no Jardim Girassol, de segunda a sexta-feira, por 4h diárias.