Instituto de psicologia promove ações para conscientização sobre autismo em Americana

Iniciativa é do Nexo Plus, centro especializado em transtornos do neurodesenvolvimento, com apoio do LIBERAL

Iniciativa levará crianças à Praça Malala, em Americana - Foto: Divulgação

Com o intuito de sensibilizar a sociedade sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista) e promover a inclusão de pessoas com essa condição, o Nexo Plus, um centro especializado em transtornos do neurodesenvolvimento em Americana, inicia a partir desta quinta-feira (28) uma série de iniciativas com o apoio do LIBERAL.

O TEA, uma condição genética que afeta a organização de pensamentos, sentimentos e emoções, é marcado por características como dificuldades na comunicação, limitações na socialização e comportamentos repetitivos.

Devido ao aumento de diagnósticos de autismo, o Nexo Plus, que funciona há sete anos na região, decidiu intensificar seus esforços em conscientização e apoio às pessoas com TEA, criando uma unidade com equipe multidisciplinar dedicada ao atendimento especializado para crianças, adolescentes e adultos com o transtorno.

“Nosso objetivo é conscientizar a população em geral para que haja mais entendimento e conhecimento sobre o TEA, promovendo uma sociedade inclusiva que respeita as diferenças e as capacidades de cada indivíduo”, afirma Fernanda Soares Garcia, psicóloga e proprietária da clínica.

As iniciativas planejadas pelo Nexo Plus com apoio do LIBERAL abrangem quatro eventos que ocorrerão nesta quinta e ao longo de abril, mês marcado pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2, próxima terça.

Ações

Nesta quinta, a clínica realiza um momento de alegria dedicado aos pais e responsáveis, com a equipe do Nexo Plus cuidando das crianças para que possam desfrutar do evento.

No dia 6 de abril, das 9 às 11h30, a equipe estará na Praça Malala, no Frezzarin, com atividades recreativas, incluindo brinquedos infláveis, escultura de bexigas, pipoca e judô pedagógico.

Já no dia 20 do mesmo mês, está programado um treinamento para profissionais da Nexo. E no dia 30 de abril haverá um evento em um boliche na Avenida Nove de Julho, no Jardim São Domingos, voltado para a socialização de adolescentes e adultos com TEA.

Assim como o evento da Praça Malala, a atividade proposta no boliche também é aberta ao público, porém, as pessoas têm que arcar com os custos no local.