Indústria química vai se instalar em Americana e projeta gerar 350 empregos

Representantes da empresa se reuniram com o prefeito - Foto: Marlon Oliveira / Prefeitura de Americana

Americana está prestes a receber uma nova empresa, que projeta gerar 350 empregos em até cinco anos no município. Trata-se da Produs, que é ligada ao grupo Labsynth Farmoquímica, de Diadema, especializado em produção de insumos para indústrias farmacêuticas, cosméticas, alimentícias, entre outras.

As informações foram divulgadas pela prefeitura nesta terça-feira. Segundo o Executivo, a indústria vai se instalar na área da antiga Polyenka, na região do Salto Grande, e investirá cerca de R$ 100 milhões na planta, que deve iniciar suas atividades no início de 2023. A Labsynth acumula 38 anos de atuação no mercado.

Representantes da empresa trataram do assunto em reunião com o prefeito Chico Sardelli (PV) nesta terça. O encontro ainda contou com as presenças do vice Odir Demarchi (PL), do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, e do secretário de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto.

“Só existem duas formas de se aumentar a arrecadação: ou com aumento de taxa e impostos ou facilitando investimentos. Nós preferimos aumentar investimentos. É para isso que estamos trabalhando, para desenvolver economicamente a cidade e gerar empregos”, afirmou Chico.

A localização foi um dos motivos de Americana ter sido escolhida pela empresa. “É excelente, é perto da rodovia, perto dos centros universitários, a própria cidade de Americana tem mão de obra, a região é muito favorável”, disse o diretor Marco Antônio da Silva Gomes, conforme texto divulgado pela prefeitura.

A área da Polyenka possui 143 mil metros quadrados. O projeto da Produs prevê que suas instalações ocupem 58 mil metros quadrados. “É uma felicidade para Americana receber mais uma empresa, que vem da Grande São Paulo para cá e adquiriu uma área muito importante na história da cidade”, declarou Rafael.