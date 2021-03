Imóvel abandonado no Cidade Jardim tem escorpiões

Além dos escorpiões, vizinhos do local reclamam sobre aparecimento de ratos e baratas

Um imóvel abandonado próximo no cruzamento das ruas dos Lilases com Cactos, na Cidade Jardim, em Americana, virou um ponto de animais peçonhentos, como escorpiões.

Quem fez a reclamação foi a design de sobrancelhas Kethilyn de Souza Francisco, de 31 anos. A mãe dela, a dona de casa Maria das Dores de Souza, de 56 anos, mora nas imediações e já teve problemas com infiltrações que vem do imóvel abandonado.

“O local também acabou se tornando abrigo para usuários de drogas que cometem alguns delitos, além de animais peçonhentos devido ao mato alto. Inclusive já foram encontrados muitos escorpiões, ratos e baratas”, contou.

Um vizinho da mãe de Kethilyn chegou a ser picado na terça-feira da semana passada por um escorpião. Segundo os moradores da rua, eles fizeram diversas solicitações à prefeitura.

A Prefeitura de Americana foi questionada pelo LIBERAL sobre o problema do imóvel, mas não respondeu quais providências seriam tomadas.

