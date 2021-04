Idosa é presa com quase 5 kg de cocaína no Jardim dos Lírios

Uma idosa de 60 anos foi presa por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (22), em Americana. Ela foi flagrada pelos guardas municipais com 4,7 quilos de cocaína no Jardim dos Lírios.

No total, foram apreendidos 4,7 quilos de cocaína com a idosa – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com os guardas municipais, eles faziam patrulhamento pelo bairro por volta de 17h40 quando na Rua Lilases se depararam com uma mulher em uma bicicleta, já conhecida por envolvimento no tráfico. Ela demonstrou nervosismo ao ver a viatura.

Diante da reação, os patrulheiros decidiram abordá-la. No guidão da bicicleta estava uma sacola com 781 porções de cocaína e R$ 30 em espécie. Ela confessou o tráfico e informou que guardava mais entorpecentes em sua casa.

Com o trabalho de faro do cão K9, do canil da Gama, foi possível encontrar no imóvel seis sacos grandes de cocaína e 2.820 porções do mesmo entorpecente. No total, foram apreendidos 4,7 quilos de cocaína.

A idosa foi levada até a delegacia de Americana e recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico.