Idosa é atropelada por motociclista e tem as duas pernas fraturadas

21 out 2021 às 21:53 • Última atualização 21 out 2021 às 21:54

Acidente ocorreu na Avenida Cillos, na altura do cruzamento com a Rua dos Salgueiros, na noite desta quinta

Uma idosa foi atropelada por um motociclista na Avenida Cillos, em Americana, e teve as duas pernas fraturadas. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (21), no semáforo do cruzamento com a Rua dos Salgueiros, no Jardim São Paulo.

Atropelamento ocorreu na noite desta quinta-feira – Foto: Pedro Heiderich / O Liberal

O motociclista seguia no sentido Cidade Jardim, quando atingiu a idosa atravessava a rua a pé.

A PM (Polícia Militar) e o Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência. A vítima foi levada por ambulância até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, com fraturas expostas nas duas pernas.

O motociclista disse à polícia que o sinal estava verde e ele avançou, mas não viu que a idosa ainda estava atravessando a rua e não teve tempo de desviar. Ele prestou socorro, deu os esclarecimentos aos militares e foi liberado.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) prestou apoio e interditou o trecho da Avenida Cillos onde ocorreu o acidente por trinta minutos, até que a idosa fosse socorrida, liberando o trânsito em seguida.