Hospitais particulares de Americana completam uma semana com 100% de UTIs lotadas

Os únicos cinco leitos disponíveis com respiradores na cidade estão no Hospital Municipal Dr. Walmemar Tebaldi

Os três hospitais particulares de Americana completaram nesta quarta-feira (24) a marca de uma semana com 100% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados. Apenas o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi possui respiradores livres no momento.

O levantamento foi feito pelo LIBERAL com base nos boletins divulgados diariamente pela prefeitura. Os hospitais privados da cidade são o São Lucas, São Francisco e Unimed.

O último dia com leitos de UTI livres na rede privada foi na quarta-feira passada, dia 17 de março. No São Francisco, sete das dez unidades com respiradores estavam ocupadas, taxa de 70%. Os outros dois hospitais já estavam lotados.

Nesta quarta-feira, a taxa de ocupação de leitos UTI na cidade é de 93%, com 69 dos 74 em uso. Os cinco livres estão no HM. Já nas unidades de enfermaria, sem respiradores, o índice é de 94% (94 dos 100 ocupados).

A reportagem questionou a prefeitura no início da semana, que confirmou que não havia pacientes à espera de leito de UTI no HM. A secretaria de Saúde não soube informar a situação nos hospitais particulares.

A assessoria de imprensa do São Lucas respondeu que não fornece esse tipo de informação para a imprensa e que presta esclarecimentos aos órgãos competentes. O outros dois hospitais particulares foram questionados por e-mail, mas não responderam.

“Em caso de necessidade de leito no HM, alguns casos são resolvidos prontamente com a abertura de leitos contingenciais. Em outros casos, o paciente é inserido no Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde)”, informou a prefeitura, em nota.

“Já os hospitais particulares encaminham os pacientes para outras unidades cooperadas e também ampliam a capacidade de atendimento com o remanejamento de leitos”, acrescentou o Executivo.

Confira a ocupação de leitos por hospital: