Hospitais de Americana começam a ver queda nos internados por coronavírus

Após duas semanas de alta nas internações pelo novo coronavírus (Covid-19), os hospitais de Americana com leitos para a doença começam a ver uma redução nas hospitalizações.

Nesta segunda estavam internados 164 pacientes na rede pública e privada, dos quais 86 em leitos com respiradores. Esse total inclui tanto moradores da cidade quanto pessoas da região atendidas por hospitais de Americana.

Desde que houve uma forte aceleração nas internações, em 8 de junho, essa é a primeira vez que o volume de hospitalizados fica abaixo de 180. O pico da terceira onda foi alcançado no dia 17, com 218 internados.

Na ocasião, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi tinha 87 pacientes internados, 26 deles em leitos com respiradores. A enfermaria, composta por 35 leitos clínicos, acomodava 61 pessoas, trabalhando com 174% da capacidade.

Nesta segunda eram 55 internados no HM, 25 deles com respiradores. A direção do hospital, único na cidade para atendimento público da pandemia, disse que a redução nas internações pode ser explicada, em parte, pelas ações de fiscalizações contra aglomerações.

As medidas foram intensificadas desde o feriado de Corpus Christi, em 1º de junho, portanto há mais de 15 dias, tempo estimado para que qualquer medida seja sentida nos números da pandemia de Covid.

Mesmo apontando para a redução, o hospital fez um alerta. “Apesar de ter havido uma sensível queda nos números de internação, o momento exige muita cautela. Órgãos governamentais de saúde pública, como a Fiocruz, por exemplo, alertam que os índices de morte por Covid devem aumentar nas próximas semanas, o que exige dos moradores todos os cuidados básicos de prevenção ao vírus”, disse o HM.

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou no boletim do coronavírus desta segunda mais oito mortes pela doença. Os óbitos foram registrados entre 19 e 26 de junho, vitimando pessoas entre 34 e 88 anos. No total, a cidade tem 679 vítimas da doença.

Situação da Covid em Americana

Com mais 291 casos, Americana contabiliza 22.397 infectados desde o início da pandemia, dos quais 20.996 se recuperaram. Entre os casos ativos, 54 estão internados e 668 em casa.